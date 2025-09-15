133 yıllık Alman kimya şirketi kepenk kapattı!

Almanya'nın önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Venator Germany GmbH, 133 yıllık bir faaliyet geçmişine sahipti. Ana finansal şirketin desteğini kesmesi ile iflas başvurusunda bulundu.



Duisburg ve Krefeld-Uerdingen kentlerindeki iki fabrikasında yaklaşık 700 kişiyi barındıran şirket, ani gelişen mali krizi pençesine düşmesiyle birlikte iflas koruması altına girdi.

MAAŞLAR "İFLAS ÖDENEĞİ" KAPSAMINDA ÖDENECEK



Artı 49’da yer alan habere göre; İflas sürecinde çalışanların mağduriyet yaşamaması için devreye giren Federal İş Kurumu (Bundesagentur für Arbeit), "iflas ödeneği" kapsamında maaşların ödenmesini üstlenecek. Bu ödenek, çalışanlara 3 ay süreyle maaşlarını garanti altına alacak.