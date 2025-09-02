13’üncü Ermeni Ayini Akdamar’da: Kimler katılacak?

Akdamar Adası’ndaki Akdamar Kilisesi’nde pazar günü düzenlenecek 13’üncü Ermeni ayini için hazırlıklar sürüyor.

Van’da 2010’dan beri her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izinleriyle Akdamar Adası ve Anıt Müzesi’nde gerçekleştirilen ayinin 13’üncüsü için çalışmalar hızla devam ediyor. İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi, pazar günü 13’üncü ayine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile 2010’dan bu yana eylül ayında yapılan ayin için hazırlıklar sürüyor. Bu doğrultuda Van Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, pazar günü düzenlenecek ayin için çalışmalarını sürdürüyor. Akdamar Kilisesi’nde pazar günü yapılacak ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından katılımcılar bekleniyor.

Eksikliklerin önlenmesi için çalışmalar devam ederken, ayine yoğun ilgi olacağı öngörülüyor. Akdamar Adası’ndaki ayin, 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

