13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 13’üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Mezopotamya Mahallesi 293. Sokak’taki bir inşaatta meydana geldi.

43 yaşındaki Engin Gündüz, çalıştığı inşaatın 13’üncü katından düşerek ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından bölgeye gelen Gündüz’ün yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yakınlara müdahalede bulundu.

Engin Gündüz’ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gündüz’ün düşme sebebine ilişkin araştırma sürüyor. İş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği ve olayın ihmalle bağlantılı olup olmadığı detaylı şekilde incelenecek.

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