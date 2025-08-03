14.5 milyar dolarlık sessiz vurgun: 127 bin bitcoin sonsuza dek kayboldu

2020 yılının Aralık ayında Çin merkezli LuBian isimli Bitcoin madencilik havuzu, siber saldırganlar tarafından hedef alındı. O dönemde sektörün en büyük altıncı havuzu konumundaki LuBian, 127.426 Bitcoin’ini bir gecede kaybetti. O sırada yaklaşık 3.5 milyar dolar değerinde olan bu kayıp, bugün itibarıyla 14.5 milyar dolara ulaştı.

Olay yıllarca kamuoyundan gizlendi. Ne şirket ne de saldırganlar herhangi bir açıklama yaptı. Ta ki, kripto analiz firması Arkham Intelligence bu saldırıyı detaylarıyla kamuoyuna açıklayana kadar. Arkham’ın paylaştığı verilere göre, saldırı 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti. LuBian’ın fonlarının yaklaşık yüzde 90’ı bu saldırıyla yok olurken, yalnızca 11.886 BTC kurtarılabildi.

Olaydan sonraki gün, LuBian cüzdanlarından bir kez daha 6 milyon dolarlık Bitcoin ve USDT çıkışı tespit edildi. Şirket yöneticileri, çalınan kripto paraların iadesi için hackerlarla temasa geçmeye çalıştı. Bunun için 1.516 işlemle toplam 1.4 BTC harcandı. Ancak çağrılar yanıtsız kaldı.

ZAYIF GÜVENLİK KODLARI, FELAKETİ TETİKLEDİ

Arkham Intelligence, saldırının LuBian’ın kullandığı cüzdan yazılımındaki zayıf özel anahtar üretiminden kaynaklandığını tespit etti. Trust Wallet altyapısına dayanan bu cüzdanlar, geçmişte de benzer yöntemlerle saldırıya uğramıştı. 32-bit rastgelelik kullanılması, cüzdanların brute-force saldırılarına açık hale gelmesine neden oldu.

Saldırgan, çalınan Bitcoin’leri bugüne kadar hiçbir borsada bozmadı. 2024 Temmuz ayı itibarıyla tüm varlıkları tek bir cüzdanda birleştirdi. Bu durum, söz konusu adresi Bitcoin dünyasında en büyük 13. varlık sahibi konumuna taşıdı. Üstelik bu rakam, yıllar önce gündeme oturan Mt. Gox vakasını bile geride bıraktı.

Şubat 2025’te gerçekleşen 1.5 milyar dolarlık ByBit saldırısını da geride bırakan bu vurgun, kripto ekosisteminde güvenlik zaaflarının ve denetim eksikliğinin ne denli büyük boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu olayın yalnızca büyük aktörler değil, aynı zamanda küçük yatırımcılar açısından da ciddi riskler barındırdığı konusunda uyarıyor. LuBian olayı, kripto dünyasında güvenlik açıklarının ciddiyetine dair unutulmaz bir örnek olarak kayıtlara geçti.