İzleyiciler 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Ağustos Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?
Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?
14 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sindirella (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
00:20 Vermem Seni Ellere
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
23:30 Yaz Şarkısı
02:00 Kısmet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:45 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
00:45 Ah Nerede? (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana