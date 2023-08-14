İzleyiciler 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Ağustos Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Ağustos Pazartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ağustos Pazartesi bugün hangi diziler var?

14 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Sindirella (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

00:20 Vermem Seni Ellere

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ruhun Duymaz

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

23:30 Yaz Şarkısı

02:00 Kısmet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:45 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:45 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana