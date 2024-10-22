14. Antalya Kitap Fuarı başlıyor

Kaynak: İHA
14. Antalya Kitap Fuarı başlıyor

14. Antalya Kitap Fuarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un onur konuğu olacağı fuara; 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi katılacak.

13. ANTALYA KİTAP FUARI REKOR KIRMIŞTI

Pandemi döneminde bile fuara ara vermediklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, sırasıyla “Akdeniz’i yazmak, insanı okumak, kitaplar yaşadıkça, kitaba dair her şey, barış için okumak lazım, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır, okuyan şehir Antalya'm, birlikte okuyoruz, gelecek bilgiyle yeşerecek” sloganlarıyla fuarları düzenlediklerini aktardı. Böcek, 2022 yılında gerçekleşen fuarda “Hayata okuyarak devam”, Cumhuriyetin 100. yılında ise “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz” teması ile kitap fuarı düzenlediklerini belirterek, son kitap fuarı olan 13. Antalya Kitap Fuarı’nda 1 milyon 11 bin 176 ziyaretçi ile Türkiye rekorunu kırdıklarını açıkladı.

Fuar; 25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde 10:00–20:00 saatleri arasında açık olacak

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