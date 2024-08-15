14 bin liraya 150 TL'lik ödül. Böyle kampanya görülmedi

Trendyol’da bir satıcının satışa sunduğu ürünün yanında hediye ettiğini ifade ettiği 150 liralık promosyon ürün kullanıcıların alay konusu oldu. Ünlü bir markanın ütüsünü 14 bin 541 liradan satışa sunan satıcı daha sonra ise 14 bin 71 liraya indirdi.

Satışa sunduğu ürünün sattığı ürün yanında müşterilere verdiği promosyon sosyal medyada konuşulan konular arasında yerini aldı.

Satıcının 14 bin liradan sattığı ütünün yanında promosyon olarak 150 liralık kuruyemiş verdiği görüldü. 14 bin liranın yanında müşterilere verilen kuruyemiş gülünç olarak yorumlandı.

Bununla beraber satıcının bedavaya verdiği 150 gramlık kuruyemişin normalde satışının olmadığı ve en düşük gramajı 250 gram olan karışık kuruyemişin de 150 liradan satışının yapıldığı da ortaya çıktı.