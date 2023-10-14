İzleyiciler 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?
14 EKİM CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Kardeşlerim
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
22:15 Avcı Katili (Yabancı Sinema)
00:30 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kirli Sepeti
13:45 Adım Farah
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Delisin (Yerli Sinema)
12:45 Ömer
15:30 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
21:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Karakomik Filmler "Emanet&Deli" (Yerli Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin