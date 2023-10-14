14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

14 Ekim Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 14 Ekim Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Ekim Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Ekim Cumartesi TV yayın akışında ne var? 14 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var?

14 EKİM CUMARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

13:00 Kardeşlerim

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Bir Küçük Gün Işığı

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

22:15 Avcı Katili (Yabancı Sinema)

00:30 Mekanik 2: Suikast (Yabancı Sinema)

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kirli Sepeti

13:45 Adım Farah

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kader Bağları

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Delisin (Yerli Sinema)

12:45 Ömer

15:30 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)

21:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)

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TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:30 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Karakomik Filmler "Emanet&Deli" (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

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