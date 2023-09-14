İzleyiciler 14 Eylül Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Eylül Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Eylül Perşembe TV yayın akışında ne var? 14 Eylül Perşembe bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Eylül Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Eylül Perşembe TV yayın akışında ne var? 14 Eylül Perşembe bugün hangi diziler var?
14 EYLÜL PERŞEMBE 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)
01:45 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)
03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
22:30 Dilek Taşı
01:45 Arka Sokaklar
04:15 Çemberimde Gül Oya
05:15 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bambaşka Biri
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yabani
22:30 Bambaşka Biri
01:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:15 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
00:30 Deprem (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz