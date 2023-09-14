İzleyiciler 14 Eylül Perşembe TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Eylül Perşembe ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Eylül Perşembe TV yayın akışında ne var? 14 Eylül Perşembe bugün hangi diziler var?

Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Eylül Perşembe TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Eylül Perşembe TV yayın akışında ne var? 14 Eylül Perşembe bugün hangi diziler var?

14 EYLÜL PERŞEMBE 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)

01:45 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:30 Dilek Taşı

01:45 Arka Sokaklar

04:15 Çemberimde Gül Oya

05:15 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bambaşka Biri

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yabani

22:30 Bambaşka Biri

01:00 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)

22:15 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)

00:30 Deprem (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz