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14 gün önce ortadan kaybolan yaşlı kadınla ilgili yeni gelişme

Afyonkarahisar’da kaybolan alzeihmer hastası 76 yaşındaki Ayşe Çepel’den 14 gündür haber alınamazken, yaşlı kadına dair hiçbir iz bulunamadığı belirtildi. Yaşlı kadını arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili jandarma tarafından 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:49
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14 gün önce ortadan kaybolan yaşlı kadınla ilgili yeni gelişme

14 gün önce ortadan kaybolan yaşlı kadınla ilgili yeni gelişme
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Edinilen bilgilere göre, Gedikevi köyünde yaşayan alzaymır hastası Ayşe Çepel (76), 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrıldı. Bir anda ortadan kaybolan yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, ekipleri sevk edildi. 

Arama kurtarma ve iz takip köpekleri ile vatandaşların katılımıyla yaşlı kadının bulunması için başlatılan çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen 14 günde yaşlı kadından haber alınamazken, herhangi bir ize de rastlanmadı. Çepel’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, jandarma bir yandan olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme çerçevesinde isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişinin gözaltına alındıkları ve ifade süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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