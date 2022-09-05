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15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber

Aksaray’da serinlemek için bir inşaatın temelinde biriken suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren İhsan Şahin (15), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:23
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:25
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14 gün sonra acı haber İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan Şahin yaşamını yitirdi

15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber
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Olay, 21 Ağustos tarihinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Şahin, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya girdi. Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken, Şahin gözden kayboldu.

Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri yaptıkları arama sonucu Şahin’i sudan çıkardı.

Şahin, tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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