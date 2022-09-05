﻿15 yaşındaki İhsan'dan 14 gün sonra acı haber

Olay, 21 Ağustos tarihinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Şahin, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya girdi. Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken, Şahin gözden kayboldu.
Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri yaptıkları arama sonucu Şahin’i sudan çıkardı.
Şahin, tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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