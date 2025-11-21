Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç şebekesinin deşifresine yönelik 11 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için harekete geçti. 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik 17 Kasım'da şafak vakti Niğde merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 38 cep telefonu, 20 SIM kart, 2 masaüstü bilgisayar, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 1 harici disk, 6 flash bellek, 4 bellek kartı, 22 CD, 1 fotoğraf makinesi, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 bıçak ele geçirildi.

10 MİLYAR LİRA PARA HAREKETİ

Soruşturmada kapsamında yasa dışı bahis şebekesinin yaklaşık 10 milyar lira para hareketi gerçekleştirdiği belirlendi. Şebekeye ait olduğu değerlendirilen 447 banka hesabı, 3 tripleks daire, 2 villa, 1 dubleks daire, 14 mesken, 7 dükkân, 10 tarla, 3 arsa, 15 araç, 8 motosiklet olmak üzere toplam 399 milyon lira değerinde mal varlığına el koyma ve bloke işlemi uygulandığı bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 24 şüpheli ise işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.