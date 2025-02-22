14 ilde motorinin litresi 50 TL'yi geçti. Sıkıysa şimdi 50 TL'lik al. Akaryakıta bu gece yarısı dev zam geldi

Düzenleme: Baran Yalçın
14 ilde motorinin litresi 50 TL'yi geçti. Sıkıysa şimdi 50 TL'lik al. Akaryakıta bu gece yarısı dev zam geldi

Günün ilk dakikasında motorine 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. 14 ilde motorinin litre fiyatı 50 TL'yi geçti. Önceden zamlara "Ben hep 50 liralık alıyorum. Beni ilgilendirmiyor" diyenler şimdi o paraya ancak 1 litre motorin alabilecek.

Yarı aç yarı tok bir yaşam süren emekli ve asgari ücretlilerin hali perişan. Bugün motorine yapılan zamlar nakliye ücretlerinin de artmasına neden olacak. Özellikle marketler bu zammı fiyatlarına yansıtacak. Meyveden sebzeye, bakliyattan kahvaltılık ürünlerine kadar her şey yine zamlanacak.

Bu sabahın ilk dakikasında yapılan 1 lira 45 kuruşluk zam sonrası, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorinin litre fiyatı 50 TL'yi geçti.
Motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 48 lira, Anadolu Yakası'nda 47 lira 89 kuruşa, Ankara'da 48 lira 71 kuruşa, İzmir'de 49 lira 08 kuruşa depolara doldurulacak.

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Zamdan nasibini almayan benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 43 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 28 kuruşa, Ankara'da 46 lira 97 kuruşa, İzmir'de 47 lira 35 kuruşa satılıyor.

Zamlara ve vatandaşın tepkisine isyan eden bir vatandaş "Hep 50 TL'lik alıyorum diyerek aklınca zamları umursamayan kişiler şimdi 50 TL'ye 1 litre motorin alabiliyor. 1 litre deponun boş olduğunu gösteren ve cayır cayır yanan akaryakıt göstergesini bile söndürmez" dedi.

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Bir emekli ise "Zam alamayan emekliler daha yeni isyan etmeye başladı. Durumumuz kötü diyenlere onlar gibi cevap vererek 'Göster bakayım cep telefonunu' diyorum. İleriyi hiç göremeyen bir toplum var karşımızda. Hiç tatile gitmemiş, evden başka bir yerde yemek yememiş, çoğu ürünü yaşamı boyunca tadına bile bakmamış olanlara laf anlatılmıyor" dedi.

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