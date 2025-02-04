14 katlı binada can pazarı yaşandı

Yangın, Santiago’nun merkezi noktalarından Plaza de Armas’ta bir apartmanda çıktı. Beş itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgedeki trafik tamamen durdu.

İlk belirlemelere göre, yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, bir kişinin yoğun duman soluması nedeniyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ahora (06:30) tránsito de San Pablo está suspendido entre Morandé y Teatinos por incendio que afecta inmueble. Bomberos y Carabineros trabajan en el lugar. Tránsito de Teatinos y San Martín está desviado alt. General Mackenna. Evite transitar por este sector para facilitar el… pic.twitter.com/mygAcrCq3i — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) February 4, 2025

Şili’nin başkenti Santiago’da, Plaza de Armas yakınlarında bulunan bir binada sabahın erken saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının ilk olarak yerel saatle 02:15’te binanın yedinci katında başladığı bildirilirken, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardığı belirtildi. Olay yerine beş farklı itfaiye ekibi sevk edilirken, bina sakinleri ve çevredeki apartmanlardaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, ilk bulgular yangının sokakta yaşayan kişiler tarafından yakılan bir ateşten kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor. Ancak yetkililer, yangının kesin sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Yangın nedeniyle bölgede ciddi ulaşım aksamaları yaşandı. Şili Ulaşım İdaresi (Transporte Informa), San Pablo Caddesi’nin Morandé ile Teatinos arasındaki bölümünün trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, Teatinos ve San Martín caddelerinde de yönlendirmeler yapılarak, alternatif güzergahların kullanılmasının önerildiği bildirildi.

Yangınla mücadele devam ederken, alevlerin otel olarak kullanılmayan ve satışı planlanan bir binayı tamamen yok ettiği kaydedildi. Görgü tanıkları, alevlerin büyümesiyle birlikte binadan patlama sesleri duyduklarını ifade etti.

Saat 06:30 itibarıyla bina tamamen alevlere teslim olmuş durumdaydı. Yoğun müdahalelerin ardından, yangının kontrol altına alınmaya başlandığı ancak binanın çökme riski taşıdığı bildirildi. Saat 07:30’da yapılan değerlendirmelerde, binanın yapısal olarak ciddi hasar aldığı ve bazı katlarının çöktüğü kaydedildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, bir kişinin dumandan etkilendiği ve bir itfaiyecinin aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay yeri ekipleri, hala bölgede kalan küçük çaplı yangın odaklarını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.