14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı

14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
14 kez büyük ikramiye kazanan Romanyalı ekonomist Stefan Mandel, ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı.
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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 1

Romanyalı ekonomist Stefan Mandel, piyango oyunlarından 14 kez büyük ikramiye kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 2

Mandel'in bu başarıya ulaşmasının ardında, muazzam bir matematiksel hesaplamaya dayalı bir strateji yatıyor.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 3

Mandel, bir röportajında, "Herkes teorik olarak tüm kombinasyonları satın alabilir. Bu bir matematik meselesi." dedi.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 4

Stratejisi, bir piyangoda mümkün olan tüm kombinasyonları satın alacak kadar büyük bir yatırımcı bulmak, ikramiyenin en az üç katı olduğu bir oyunu seçmek ve ardından her bir kombinasyon için bilet almak üzerine kurulu.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 5

1992'de, Virginia'da düzenlenen bir piyangoyu hedef alan Mandel ve ekibi, 27 milyon dolarlık devasa bir ikramiye kazandı.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 6

Her bir kombinasyonu satın aldıkları için, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki biletlerden de ek ödüller elde ettiler.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 7

Ancak, bu tür stratejilerin etik ve yasal boyutları da tartışmalıdır.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 8

Mandel ve Uluslararası Loto Fonu, soruşturmalarla karşılaşsa da herhangi bir hile veya suçlamadan suçsuz bulundu.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 9

Bu olağanüstü strateji, sadece matematik dehasını değil, aynı zamanda finansal riskleri de göz önüne alarak bir yatırımcının cesaretini ortaya koymaktadır.

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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 10
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14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı 11
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