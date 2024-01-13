14 kez ikramiye kazanan adam büyük ikramiye kazanmanın şifresini açıkladı

Romanyalı ekonomist Stefan Mandel, piyango oyunlarından 14 kez büyük ikramiye kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Mandel'in bu başarıya ulaşmasının ardında, muazzam bir matematiksel hesaplamaya dayalı bir strateji yatıyor.
Mandel, bir röportajında, "Herkes teorik olarak tüm kombinasyonları satın alabilir. Bu bir matematik meselesi." dedi.
Stratejisi, bir piyangoda mümkün olan tüm kombinasyonları satın alacak kadar büyük bir yatırımcı bulmak, ikramiyenin en az üç katı olduğu bir oyunu seçmek ve ardından her bir kombinasyon için bilet almak üzerine kurulu.
1992'de, Virginia'da düzenlenen bir piyangoyu hedef alan Mandel ve ekibi, 27 milyon dolarlık devasa bir ikramiye kazandı.
Her bir kombinasyonu satın aldıkları için, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki biletlerden de ek ödüller elde ettiler.
Ancak, bu tür stratejilerin etik ve yasal boyutları da tartışmalıdır.
Mandel ve Uluslararası Loto Fonu, soruşturmalarla karşılaşsa da herhangi bir hile veya suçlamadan suçsuz bulundu.
Bu olağanüstü strateji, sadece matematik dehasını değil, aynı zamanda finansal riskleri de göz önüne alarak bir yatırımcının cesaretini ortaya koymaktadır.