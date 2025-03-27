14 kişinin daha mal varlığına el konuldu! İmamoğlu soruşturması büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, açılan soruşturmalar kapsamında 14 şüphelinin daha mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulanlar arasında Cnbc-E televizyonun sahibi Murat Kapki, Necati Özkan, Mustafa İlbak, Ali İlbak ve Yusuf İlbak gibi isimler de yer alıyor.

İşte el konuşan şirketler:

BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.

Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.

Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.

Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Panoffect Medya A.Ş.

Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş.

MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Sim Medya A.Ş.

Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.