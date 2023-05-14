Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerini takip etmek isteyen vatandaşlar hangi televizyon kanalında seçim özel yayını yapılacağını merak ediyor. Peki, 14 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?
Bugün sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
14 MAYIS SEÇİM ÖZEL TV YAYIN AKIŞI
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Tetikçinin Oğlu
14:45 Adım Farah
17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Fox Seçim 2023
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Yüz Yıllık Mucize
08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
09:30 Bir Şansım Olsa
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
17:00 Seçim Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:00 Seçim Özel 2023
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
16:00 Seçim 2023 Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Seçim 2023 Özel