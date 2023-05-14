Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerini takip etmek isteyen vatandaşlar hangi televizyon kanalında seçim özel yayını yapılacağını merak ediyor. Peki, 14 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?

Bugün sandıklar kapanana kadar propaganda içeren Haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

14 MAYIS SEÇİM ÖZEL TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Tetikçinin Oğlu

14:45 Adım Farah

17:30 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Fox Seçim 2023

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Yüz Yıllık Mucize

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

09:30 Bir Şansım Olsa

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 NTV-Star Seçim 2023 Ortak Yayın

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Aile

17:00 Seçim Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:00 Seçim Özel 2023

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

16:00 Seçim 2023 Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Seçim 2023 Özel