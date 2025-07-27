1,4 milyon müşterisi olan Allianz Life'ın verileri çalındı

Alman Allianz'ın sahibi olduğu Amerikan hayat sigorta şirketi Allianz Life, müşteri bilgilerinin hackerlar tarafından çalındığını duyurdu.

Veri ihlali ilk olarak TechCrunch tarafından bildirilirken, ihlalin 16 Temmuz'da gerçekleştiği ve 17 Temmuz'da anlaşıldığı kaydedildi. 1,4 milyon müşterisi bulunan Allianz Life, müşterilerin çoğunun bilgisinin çalındığını söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, veri hırsızlarının üçüncü taraf bir bulut tabanlı sisteme erişim sağladığını ve müşterilerin yanı sıra finans profesyonelleri ve bazı çalışanlara ait kişisel verileri ele geçirdiğini kaydetti.

Allianz Life, "Sorunu kontrol altına almak ve hafifletmek için derhal harekete geçtik ve FBI'ı bilgilendirdik" dedi. Ayrıca şirket tarafından Maine başsavcılığına da bir dosya sunuldu.

Dünya genelinde 125 milyondan fazla müşterisi bulunan Allianz, veri ihlalinden etkilenen kişilerle iletişime geçmeye başladığını ve onlara yardımcı olma sürecinde olduğunu belirtti.