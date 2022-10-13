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14 NATO ülkesi ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı

NATO üyesi 14 ülke ile üyelik başvurusu yapan Finlandiya, Avrupa hava savunmasının güçlendirilmesi için "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" kurulması konusunda uzlaştı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 21:05
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14 NATO ülkesi ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı

14 NATO ülkesi ortak hava savunma sistemi kurma kararı aldı
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Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda 15 ülkenin savunma bakanları, "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" kurulması için niyet mektubu imzaladı.

Girişimde yer alan NATO müttefiki ülkeler Almanya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya ve Romanya oldu.

Almanya öncülüğündeki girişim, hava savunma ekipmanları ve füzelerini ortak satın almayla Avrupa hava ve füze savunma sistemi kurulmasını hedefliyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, bu girişimin NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendireceği bildirildi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu taahhüt, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ölümüne ve kritik altyapıların tahrip olmasına yol açan acımasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarına şahit olduğumuz günümüzde daha da hayati öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

NATO açıklamasında, girişime katılan ülkelerin birbirine uyumlu, hazır ve uygun maliyetli çözümlerle ortak hava savunma sistemleri geliştirebileceği belirtildi.

TÜRKİYE ORTAK HAVA SAVUNMA SİSTEMİNDE YOK

Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı ancak Avrupa Sema Kalkanı Girişimi için oluşturulan niyet mektubuna imza koymadı.

Ankara uzun bir süredir NATO ve Batı ülkelerinden hava savunma sistemi alma yönünde istediğini dile getiriyordu. Erdoğan, Çavuşoğlu ve Akar birçok kez Türkiye'nin Batı'dan hava savunma sistemi edinemediği için Rusya yapımı S-400 füzelerini satın aldığını söylemişti.

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