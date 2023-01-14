14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Ocak Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)
08:00 Feryat (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:30 Sipahi
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)
10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
12:20 Kardeşlerim
15:35 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:00 Ateş Kuşları
02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
02:45 Sanal Hayatlar (Yabansı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Taçsız Prenses
15:30 Yalnız Kalpler
17:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:45 Taçsız Prenses
01:30 Yasak Elma
03:30 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gecenin Ucunda
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Yerli Dizi Tekrar
14:00 Ömer
16:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
02:.15 Gecenin Ucunda
04:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Sıfırıncı Gün
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 MasterChef Türkiye
23:30 Survivor Panorama Influencer
00:30 Dizi
02:30 Dizi
04:45 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:15 Ege’nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
10:55 3’Te 3
12:10 Yürek Çıkmazı
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Yürek Çıkmazı
04:25 3’Te 3
05:25 Kapanış
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