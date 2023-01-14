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14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

14 Ocak Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 14 Ocak Cumartesi yayın akışında ne var? 14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:08
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14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?

14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışında ne var?
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İzleyiciler 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Ocak Cumartesi hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Ocak Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Ocak Cumartesi televizyonda ne var? 14 Ocak Cumartesi bugün hangi diziler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Güçlü Kahraman (Yerli Sinema)

08:00 Feryat (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:30 Sipahi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis (Çizgi Film)

10:45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)

12:20 Kardeşlerim

15:35 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:00 Ateş Kuşları

02:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

02:45 Sanal Hayatlar (Yabansı Sinema)

04:30 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 Taçsız Prenses

15:30 Yalnız Kalpler

17:45 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:45 Taçsız Prenses

01:30 Yasak Elma

03:30 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

14:00 Ömer

16:30 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

02:.15 Gecenin Ucunda

04:30 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Sıfırıncı Gün

15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 MasterChef Türkiye

23:30 Survivor Panorama Influencer

00:30 Dizi

02:30 Dizi

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:15 Ege’nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

10:55 3’Te 3

12:10 Yürek Çıkmazı

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:25 3’Te 3

05:25 Kapanış

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