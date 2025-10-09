YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Valiliği'nin himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF)’nun iş birliğiyle 20-23 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar etkinlik alanında bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek "Ordu Günleri”nin değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda yapılan “14. Ordu Günleri” değerlendirme ve istişare toplantısına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Necati Özdemir, ORDEF yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, daha önce Yenikapı etkinlik alanında yapılan “Ordu Günleri”nin bu yıl farklı yerde Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar Alanı’nda yapılacağını söyleyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Necati Özdemir ise konuşmasında, “Sayın Valimiz, Ordu Günleri’ni İstanbul’da yaşatmak için elinden gelen çabayı harcıyor. Biz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. İstanbul’da bir milyon Ordulu yaşıyor. İstanbul’suz Ordu olmuyor, Ordu da İstanbul’suz olmuyor. Ordu Tanıtım Günlerini daha coşkuyla, Ordu’dan gelen Belediye Başkanlarımızla, oda başkanlarımızla beraber Valiliğimiz ve Büyükşehrimizle birlikte daha coşkulu geçeceğini ümit ediyorum. Kendimize yakışır bir turizm ve kültür günü yapacağımıza eminim.” dedi.

Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezer Turan ise İstanbul Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi Fuar Alanı’nda düzenlenecek Ordu Günleri etkinliğiyle ilgili bir sunum yaparak, “Sloganın Ordu Burda İstanbul’da. Lezzet, Eğlence, Kültür ve Turizm Bir Arada” olduğunu söyledi.

“Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin öncülüğünde, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle düzenlenen “Ordu Günleri”, kültürüyle, turizmiyle ve ekonomisiyle kendini hem İstanbul’a hem de tüm Türkiye’ye tanıtıyor. Ordu’nun siyasetçileri, bürokratları, sanatçıları, akademisyenleri, sporcuları, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 20-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı’nda buluşuyor. Sizleri de bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.” diyen Turan, ”Etkinliğin planlamasını yaptıklarını, bu yılki etkinlikte 19 ilçenin bir ürününün marka yapılacağını ifade etti.

Sezer Turan, ”Gurbette yaşayan hemşehrilerimizin, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi ve tüm Türkiye’de bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmesini sağlamak Ordu insanının misafirperverliğini, çalışkanlığını, hoşgörüsünü ve kültürünü tanıtarak, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’ye aktarmak, İlimizin ticaret potansiyelini artırmak amacıyla sanayi kuruluşlarının ve turizm işletmelerinin tanıtımına katkı sağlamak, İstanbul’da yaşayan yatırımcı, sanayici ve müteşebbis iş insanlarımızla Ordu’daki yatırım imkânlarını değerlendirmek ve Ordu’ya yatırımı teşvik etmek, Ordu ile ilgili binlerce kişinin bir araya gelmesiyle oluşacak inovasyon gücünü, Ordu’nun ve Orduluların lehine yönlendirmek, Ordu ilimizin organik gıda ve yöresel ürünlerinin tanıtımını sağlamak, katılımcılara, Ordu’nun zengin mutfak kültüründen örnekler sunarak bölge lezzetlerini tanıtmak Geleneksel el sanatları ürünlerinin tanıtımını yapmak, Ordu’ya ait sanat ve sanatçı topluluklarının kendilerini ifade etmelerine, eserlerini sergilemelerine imkân vererek ziyaretçilerin beğenilerine sunmak.” şeklinde konuştu.

14. Ordu Günleri etkinliği konusundaki görüş ve önerilerini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Günleri etkinliğinde siyasetin bir kenara bırakılmasını ve Ordu kimliğinin ön plana çıkarılmasını istedi.

Toplantıda, Vali Muammer Erol da görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Ordu Günleri’ni düzenlenmesinde ve gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Erol, “Bir gayret, bir hareket var. Harekette bereket var. Ordu Günleri, diğer şehirlerin yaptığı günler de olduğu gibi herkesin kendi çerçevesinden baktığında beklediği bereket var. Bereket beklentileri herkesin gayreti ölçüsünde cevap verebiliyor. Hemşerileri bir araya getirme, en masum ticari bir şey olduğu düşünülmeyen bir bereket. Belki en güzeli bu. İstanbul’da Ordulular olarak üçüncü sıradayız. Ordu Günleri başlığı altında yapılan etkinlik, Orduluları bir araya getirme fırsatı sunuyor.” dedi.

Ordu ekonomisine yön veren firmaların tanıtım günlerinde yer alması gerektiğine dikkat çeken Vali Erol, ”Şehrin markası olarak orada olmalılar. Bu şehrin ilk beşte, ilk ondaki firmalarının, sanayi üretim firmalarının gelip orada görünmesinin şehre katkısı oluyor. Şehrin gücünü, zenginliğini gösterme adına ilk 10 firma tanıtım günlerinde görünürlerse herhalde bir katkısı olur. Bunu da bir teklif ederek sunmak istedim. İstiyoruz ki, bu tür etkinliklerin bir diğer katkısı da bizi orada görüp, tanıyacak olan İstanbul’da Ordulu olmayan kişilerin de Ordu’ya gelmekle ilgili bir fikir edinsinler. Benim somut önerim otellerimizin rezervasyon satmaları. Ordu’ya geleceğim, nerede kalacağım sorusunun yanıt bulmasıdır. ‘Ben geleceğim Aybastı’ya gideceğim ama nerede kalacağım?’ sorusunun cevabı orada alınırsa daha verimli olur.” diye konuştu.

Vali Erol, “İlçe belediyelerimizin her biri sahipleniyor. Orada kendilerini tanıtma adına fırsat verilmesi de güzel. İyi ayarlanması lazım hem sırasının hem de mekânının. Mekanın büyüklüğünü belediyelerimizin kendilerini anlatmaya dönük bir fırsat tanınacaksa, mekanın büyüklüğü, sırası, konsepti önemli. Buna dikkat etmek lazım. Dilerim hayırla, başarıyla, bereketiyle bize dönecek bir etkinlik olur” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları ile STK temsilcileri yapılacak olan etkinlikle ilgili görüş, düşünce ve önerilerinde dile getirdi.