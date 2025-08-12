14 şehirde kamu kurumları tatil edildi

İran’da hükümet, yarın 14 şehirde kamu kurumları ve bankaların kapalı kalmasını emretti.

13 Ağustos Çarşamba günü için alınan kararın gerekçesi olarak ülkede devam eden aşırı sıcaklar ile yetersiz elektrik ve su kaynakları gösterildi. Bazı illerde ise devlet işleri uzaktan yapılacak.

Ülkede devam eden su ve elektrik krizinin yanı sıra etkili olan sıcak hava dalgası İran hükümetinin farklı zamanlarda benzer kararlar almasına sebep oldu.

İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkan, su durumunu “Kritik ve önceden görülmemiş” olarak niteledi. Yağış miktarının yüzde 45 düştüğünü söyledi.

Duruma isyan eden Cumhurbaşkanı, “Ne yapmamız gerektiğini bana söyleyin? Birisi, gelin ve bana ne yapmamız gerektiğini söyleyin” dedi.

Cumhurbaşkanı, sonbaharda su sıkıntısı yaşanmaması için Taleghan Barajı'ndan su aktarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ancak yağışların azalması ve kuyuların derinleşmesi nedeniyle krizin kontrol edilemez hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Pezeshkian, “Sonbaharda sorun yaşamamak için Taleghan suyunu getirmek için gece gündüz çalışıyoruz, ancak yağışların yüzde 40-45 oranında azalması, barajların arkasındaki su kıtlığı ve kuyuların derinleşmesi nedeniyle sorunu kontrol altına alıp alamayacağımız belirsiz” dedi.