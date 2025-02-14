14 Şubat Sevgililer Günü'nün en romantik mesajları. 2025 Sevgililer Günü için en güzel mesajları 2025

Sevdiği kişinin birbirinden romantik metin ve görsellerle bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler şimdiden mesajları aramaya başladı. Sevgililer Günü için karşılıklı alınan hediyeler dışında kutlama mesajlarıyla da bu özel günün anlamı daha da öne çıkıyor.

İşte birbirinden güzel ve romantik mesajlar...

- Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

- Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

- Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

- Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

- Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum.

- "Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

- "Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."

- “Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”

- Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

- Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? 14 Şubat neden Sevgililer Günü olarak kutlanıyor?

- Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

- Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

- Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

- Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

- Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!

- Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

- Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım... Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım...

- Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

- İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu... Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

- Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

- Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

- Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

14 Şubat Sevgililer gününde erkeklere ne hediye alınır? Son dakika sevgililer günü hediyesi nasıl olur?