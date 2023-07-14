İzleyiciler 14 Temmuz Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 14 Temmuz Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 14 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 14 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?
Hafta sonuna doğru televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 14 Temmuz Cuma TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 14 Temmuz Cuma TV yayın akışında ne var? 14 Temmuz Cuma bugün hangi diziler var?
14 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Nadide Hayat (Yerli Sinema)
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:00 Aramızda Kalsın
11:30 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star