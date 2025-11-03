Kaçak ve göçmen sayısının giderek arttığı Türkiye’de çocuk işçilik de doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Trajik bir haber de Urfa’dan geldi.

DHA’nın haberine göre; Urfa’da Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde çalıştırıldığı inşaatın 5'inci katından düştüğü belirtilen Mustafa Mustafa isimli 14 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti.

BARO HENÜZ ÇOCUĞUN İŞ KAYDINA ULAŞAMADI

Küçük çocuğun ölümünün ardından yazılı açıklama yapan Urfa Barosu Emek Komisyonu, denetimsizlik vurgusu yaptı:

"Bu acı olay, çocuk işçiliğinin ülkemizde hala ne kadar yaygın ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasalarımıza göre kesinlikle yasaktır. Ancak ekonomik zorluklar, denetimsizlik ve sorumsuzluk, çocukların hayatlarına mal olmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çocuk işçiliği kader değil, ihmaldir.”

Komisyon koordinatörü Avukat Mehmet Taştan ise bianet’e verdiği bilgide çocuğun Suriyeli olmasıyla birlikte kayıt dışı çalıştırılma ihtimali bulunduğuna dikkat çekerek detaylara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

BİR ACI HABER DE MARAŞ'TAN

Öte yandan; bir diğer haber çocuk işçi ölümü haberi Maraş’tan geldi. Andırın ilçesinde orman işçisi olarak çalışan 17 yaşındaki Miraç Sağlam, kesim sırasında 80 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdi.

İSİG meclisi çocukların ölümüne ilişkin haberleri “Bu yıl şu ana kadar öğrenebildiğimiz 71. çocuk işçi ölümü” sözleriyle duyurdu.