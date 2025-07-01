14 yaşındaki Ali'den acı haber

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. K.T. idaresindeki 67 BL 411 plakalı otomobil, bisiklet süren Ali Güler'e (14) çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güler, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü K.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.