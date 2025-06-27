14 yaşındaki Azra’nın feci sonu

Kaynak: İHA

Tekirdağ Çorlu’da 14 yaşındaki Azra Özçelik’in kullandığı motosiklet direğe çarptı. Kaza sonrası savrulan Azra, hayatını kaybetti. Arkasında yolculuk yapan bir kişi yaralandı

Kaza, sabah 05.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı civarından Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Azra Özçelik'in (14) kullandığı 63 AJN 722 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir levha direğine çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Azra Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan 19 yaşındaki M.F.K. de ağır yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Azra Özçelik'in cenazesi, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından otopsiye sevk edildi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

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