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14 yaşındaki çocuğa otobüste cinsel istismarda bulunan şahsa verilen ceza belli oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna otobüste cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:59
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14 yaşındaki çocuğa otobüste cinsel istismarda bulunan şahıs 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı

14 yaşındaki çocuğa otobüste cinsel istismarda bulunan şahsa verilen ceza belli oldu
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Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Ş. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve avukatı, geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Mustafa Ş, pişman olduğunu söyleyerek, “Takdir mahkemenindir.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. 

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