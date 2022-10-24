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14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:18
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14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
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İHA - Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1063. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı. İ.C., yanındaki bıçakla çocuğu bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olan çocuk yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Askay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen ve acı haberi alan Askay’ın annesi sinir krizi geçirirken, Askay’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi İ.C., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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