14 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti! Doktorlar bile neye uğradığını şaşırdı

14 yaşındaki bir kız çocuğu, zayıflama ve adet görememe şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Yapılan uygulamada kız çocuğun midesinin ve on iki bağırsağının tamamını kaplayan kıl yumağı tespit edildi.

3.5 KİLOLUK KIL ÇIKTI

Ardından Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne yönlendirilen kız çocuğu, Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu ameliyata aldı. Kızın midesindeki ve on iki bağırsağındaki 3.5 kiloluk kıl yumağı, başarılı bir ameliyat ile çıkarıldı.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu, “Görüntüleme yöntemleri ile midede kıl yumağı olduğunu tespit ederek bize yönlendiriyor. Bizde ameliyatını gerçekleştirdik. Midenin ve on iki bağırsak kısmının tamamını dolduran yaklaşık 3.5 kiloluk bir kıl yumağını ameliyat ile çıkardık" ifadelerini kullandı.

"PSİKİYATRİK YARDIM ALINMASI GEREKİYOR"

Ailelere uyarılarda bulunan Kabaklıoğlu; "Biz buna bezoar diyoruz. Bezoar dediğimiz şey midede hazmolmayacak, tırnak, kıl yumağı, battaniye, yün ve ipliktir. Bu tür vakalarda vardı. Böyle bir şey olduğu zaman aileler bunun hazmedileceğini sanmasınlar. Bunlar birikiyor. Uzun zaman birikince başka sıkıntılara yol açabiliyor. Zayıflama, vitamin eksikliği, gelişme geriliğine yol açabiliyor. Bu tür vakalar varsa öncelikle birikip birikmediğinin tespiti gerekiyor. İkinci olarak da mutlaka psikiyatrik yardım alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.