14 yaşındaki çocuk 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı. Sonra da diri diri yakıldı

Hindistan’da 14 yaşındaki kız çocuğu 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı. Ardından kız çocuğunun diri diri yakıldığı ortaya çıktı.

14 yaşındaki çocuk 11 kişinin cinsel saldırısına uğradı. Sonra da diri diri yakıldı

Haber3’te yer alan bilgilere göre, Hindistan’ın Rajastan eyaletinde 14 yaşındaki kızın bir ormanlık alanda yanmış halde bulunan bedeni ülke gündemine yerleşti.

Yaşanan olayın toplu cinsel saldırı vakası olduğu ortaya çıkarken canlı canlı üzerine benzin dökülüp yakıldığı belirtildi.

Adı açıklanmayan 14 yaşındaki küçük kızın ailesinin koyunlarına bakmak için evden ayrıldı ve uzun bir süre geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi.

kmuhjkmojhu.jpg

Polis ağabeyiyle yaptığı arama çalışmaları sırasında ormanlık bir alanda 14 yaşındaki kızın yanmış haldeki cansız bedenini buldu.

Olaya ilişkin olarak 11 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin 400 sayfadan fazla suç dosyasının olduğu, iki kişinin ise yaşının küçük olduğu belirtildi.

Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı Magazin
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri Spor
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Magazin
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Güncel
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Neymar tarihe geçti Spor
Neymar tarihe geçti
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı Kültür Sanat
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı