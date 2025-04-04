14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?

Balıkesir’de aile içi yaşanan kavga kanlı bitti. Annesine şiddet uygulayan babaya bıçakla saldıran 14 yaşındaki çocuk babasının katili oldu. Olayı duyanlar "Suç babada mı çocukta mı?" demekten kendilerini alamadı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında 38 yaşındaki Metin Çetinkaya eşi 37 yaşındaki N.Ç.'ye ikametlerinde şiddet uyguladı. Olay sırasında çocukları 14 yaşındaki R.E.Ç. annesini korumak amacıyla babasını ekmek bıçağı ile sırtından 2 kere bıçakladı.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 16 yaşındaki kız çocuğu C.Ç. bacağından hafif derecede yaralandı. İki şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.

baba.jpg

Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı. Metin Çetinkaya'nın bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Son Haberler
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı