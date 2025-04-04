14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında 38 yaşındaki Metin Çetinkaya eşi 37 yaşındaki N.Ç.'ye ikametlerinde şiddet uyguladı. Olay sırasında çocukları 14 yaşındaki R.E.Ç. annesini korumak amacıyla babasını ekmek bıçağı ile sırtından 2 kere bıçakladı.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 16 yaşındaki kız çocuğu C.Ç. bacağından hafif derecede yaralandı. İki şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.

Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı. Metin Çetinkaya'nın bugün ikindi namazı sonrası Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.