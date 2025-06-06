14 yaşındaki çocuk bayram günü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
14 yaşındaki çocuk bayram günü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araçla çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl bir iş kazasında sağ kolunu kaybeden M.Y. (14) idaresindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Akkalem, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri, terk edilmiş aracı yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir arezide buldu. Yaya olarak kaçan M.Y. ve yanındaki arkadaşları M.K. (15) ile B.E. (14), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan 3 çocuk, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Akkalem'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 yaşındaki çocuk bayram günü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

14 yaşındaki çocuk bayram günü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

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