14 yaşındaki çocuk denizde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
14 yaşındaki çocuk denizde hayatını kaybetti

Sarıyer'de denize giren 14-15 yaşlarındaki iki kuzen akıntıya kapıldı. 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, diğer kuzeni ise yoğun bakımda.

İstanbul Sarıyer'de, Kısırkaya sahilinde denize giren 14 ve 15 yaşındaki iki kuzen akıntıya kapıldı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hamza Menteş (14) ve kuzeni Yusuf Taşkın (15), denize girdikten sonra suda batıp çıkmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen ambulans ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki çocuğu sudan çıkarmayı başardı. Hamza Menteş baygın halde kıyıya vurdu, Yusuf Taşkın ise cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ardından Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hamza Menteş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Taşkın'ın ise yoğun bakımda tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hamza Menteş'in memleketi Siirt'te toprağa verileceği öğrenildi.

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