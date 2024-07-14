14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı. Bu acıya yürek dayanmaz

Düzenleme: Kaynak: İHA
14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı. Bu acıya yürek dayanmaz

Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu bilinmeyen bir nedenden ötürü kendini astığı bildirildi.

Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak hayatını son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı.

Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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