14 yaşındaki kız kardeşini döverek öldürdü

Kaynak: AA
14 yaşındaki kız kardeşini döverek öldürdü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde 9 Temmuz'da yaralanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki R.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı, R.A’nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 16 yaşındaki ağabey Z.A, kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

R.A’nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacağı öğrenildi.

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