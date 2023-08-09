14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan Ubbink'i transfer eden 1. Lig ekibine tepki yağıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Kulüp yönetimi, mahkumiyetle ilgili bilgileri Wikipedia sayfasında değiştirmeye çalışınca tepkiler daha da arttı.

14 yaşındaki bir kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hüküm giyen orta saha oyuncusu Desley Ubbink'in Hollanda 1. Lig takımlarından FC Emmen'e transfer olması tartışma yarattı. Bunun "özel bir mesele" olduğunu savunan kulüp yönetiminin, Wikipedia sayfasındaki mahkumiyetle ilgili bilgileri değiştirmeye çalışması, tepkileri daha da arttırdı.

"TECAVÜZ VE PEDOFİLİ"

Geçen sezon Hollanda Süper Ligi'nden (Eredivisie), 1. Lig'e düşen FC Emmen, dün Romanya'nın UTA Arad takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ubbink'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bu haber özellikle sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Çok sayıda kişi, Ubbink'in "Bir tecavüzcü ve pedofil olduğunu" belirterek, Emmen kulübünü ilkesizlikle suçladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Desley Ubbink'in 2015 yılında tecavüz suçundan hüküm giydiğine ilişkin haberleri paylaştı. Hollanda'da son olarak 2012 - 2013 sezonunda RKC Waalwijik forması giyen Ubbink, o dönem tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi. Breda Mahkemesi, 20 yaşındayken, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ubbink'i 160 saat toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ubbink'in reşit olmayan biriyle cinsel ilişikiye girerek, "Sosyal ahlak standardını aştığını" belirtti.

"HOLLANDA KARIŞTI"

Yargıç, "Görünüşe göre cinsel ilişkiye rıza gösterilmişti, ancak yasanın amacı kesinlikle gençleri kendilerine karşı korumaktır" dedi. Futbolcunun istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu ise, Ubbink'in kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve korktuğu için birlikte olduğunu söyledi. Mahkeme, kız çocuğunun bir süre psikolog gözetiminde profesyonel destek almasına karar verdi. Olaydan sonra Hollanda'dan ayrılan Ubbink, Kazakistan, Slovakya, Polonya ve Romanya liglerinde forma giydi.

FC Emmen, Pazartesi günü Ubbink ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör, Fred Grim, "Desley, zengin deneyime sahip yaratıcı bir orta saha oyuncusu. Bize büyük katkı sunabilir" ifadelerini kullandı. FC Emmen kulübünün, bir çalışanı aracılığıyla, transfer sonrası Wikipedia sayfasındaki mahkumiyetle ilgili bilgileri değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu, Hollandalı futbolseverlerin tepkisini daha da arttırdı.

MÜDÜR ŞOKE OLDU

FC Emmen Genel Müdürü Rinse Bleeker, tepkiler karşısında şoke olduğunu söyledi. Bleeker, bölgesel kanal RTV Drenthe'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum çünkü bu bir çalışanın özel durumunu ilgilendiriyor." dedi.

"KÖTÜ NİYET YOKTU"

Kulüp Müdürü, FC Emmen'in mahkumiyeti önceden bilip bilmediği konusundaki soru üzerine, "Belki bunu daha sonra konuşuruz" karşılığını verdi. Bleeker, bir kulüp çalışanının, mahkumiyetle ilgili Wikipedia'daki bilgileri değiştirmeye çalışması konusunda da, "Kötü niyet olmadan bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu düşüncesizceydi ve olmamalıydı" diye konuştu.