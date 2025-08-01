14 yaşındaki Nariye Paylan kayıp olarak aranıyordu! Aksaray’da bulundu

AKSARAY / METİN KURT

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Nariye Paylan, bir süre önce kaybolmuş ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Genç kızdan günlerdir haber alamayan ailesi büyük endişe yaşarken, Nariye'nin Niğde ve Aksaray çevresinde olabileceği öngörülüyordu.

Sabah saatlerinde gelen bilgilere göre, kayıp olan Nariye Paylan, Aksaray’da bir evde polis ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Genç kızın bulunmasıyla birlikte ailesi büyük bir sevinç yaşarken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, Nariye’nin bulunmasıyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşeceğini belirtti.