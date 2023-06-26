14 yaşındaki öğrenciyi üstsüz çeken antrenör gözaltına alındı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisinin üstsüz fotoğraflarını çeken Tekvando antrenörü mahalleli tarafından darp edildi. Spor salonunu basan mahalleli salonu yerle bir ederken, antrenör polis tarafından gözaltına alındı.

14 yaşındaki öğrenciyi üstsüz çeken antrenör gözaltına alındı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki kız öğrencisini üstsüz fotoğraflarını çekerek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan tekvando antrenörü F.M.D., ifadesinde fotoğrafı boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü. Öğrencilerin yakınları tarafından camları kırılan spor salonu mühürlendi.

Atapark Mahallesi'nde faaliyet gösteren spor salonunda tekvando kursuna başlayan E.N.Y., tekvando antrenörü F.M.D.'nin üstsüz fotoğraflarını çekip, tacizde bulunduğunu iddia ederek, ailesine durumu anlattı.

E.N.Y.'nin ailesi ile spor salonundaki diğer öğrencilerin yakınları, dün akşam saatlerinde spor salonunu basıp, antrenörü darbetti. Kalabalık, F.M.D.'nin oğluna ait spor salonunun camlarını kırıp, içeride eşyalara da zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan F.M.D. polis tarafından salondan çıkarılıp, hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu süren antrenör F.M.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. F.M.D. ilk ifadesinde öğrencinin üstsüz fotoğraflarını boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüphelinin tehdit, hakaret, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, cinsel saldırı-şantaj, enerji hırsızlığı, kasten yaralama gibi suçlardan poliste 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan şüphelinin oğluna ait olan olayın gerçekleştiği spor salonu da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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