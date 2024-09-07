14 yaşındaki şoförden polisi şok eden sözler

Akıllara durgunluk veren olay Büyükbölcek Mahallesi Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan polisler şüphe üzerine Büyükbölcek Caddesi istikametine seyreden 68 AAP 030 plakalı minibüsü durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetsiz ve 14 yaşında çocuk olduğu tespit edildi. İsmini bile söylemeyen çocuk durumu babasına bildirdi. Babası gelene kadar polis memurlarına talimatlar veren çocuk, “Yapmayın, işlem yapmayın” dedi.

Amirin “Ehliyetin yok” demesi üzerine ise çocuk “Ehliyet mi sürüyor arabayı ya” diye cevap verdi. Bir süre sonra çocuğun kimliği tespit edilirken, çocuğun 14 yaşındaki Y.C.Ö. olduğu belirlendi.

Bir süre sonra olay yerine gelen babası K.Ö. ise Polis Merkezi Amiri ile görüştü. Görevli amir çocuğun babasına çocuğa araç vermemesi konusunda bilgiler verirken, gülerek amiri dinleyen baba konuşmanın ardından oğlunun boynunu sıvazlayıp, “Canın sağ olsun paşam, hiç şey yapma. Canın sağ olsun koçum” dedi.

Çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 TL, araç sahibi babasına da 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi.