14 yaşındaki sürücü, bebek arabasıyla yürüyen aileye çarprtı

Kazada 1’i bebek 3 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kameralarına yansırken, kaza sırasında dehşet dolu anlara tanık olan esnaf, yaşananları anlattı.

BEBEK ARABASI İLE YÜRÜYEN AİLEYE ÇARPTI

Kaza, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi, Hastane Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Osman N.G., babasından habersiz bir şekilde, evlerinin önünde park halindeki 06 TLP 59 plakalı Peugeot marka otomobili aldı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Osman, aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen Aydın B., Nagihan B. ve bebek arabasında bulunan 6 aylık Yiğit Ali B.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayalar savrulurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan Aydın B. ve Nagihan B., ile 6 aylık Yiğit Ali B.'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

"HAVAYA UÇTUKLARINI GÖRDÜM"

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, otomobilin hızla yoldan çıkıp kaldırıma yönelmesi ve bebek arabasıyla birlikte 2 yetişkine çarpma anları açıkça görüldü. Çarpmanın etkisiyle, yayaların havaya savrulması kameraya saniye saniye yansıdı. O anları gören Sevgi Aşık adlı bir esnaf, “Arabayı yalpalayarak geldiğini gördüm, ardından insanların havaya fırladığını fark ettim. Hemen koşarak geldim, bebek yerdeydi. İlk başta tepki vermedi ama sonradan ağlamaya başladı. Bebek çantası çok uzaktaydı, onu bulmak için aradım. Ardından hemen ambulansı aradım. 3 yaralı vardı, bebek, anne ve baba. Çok korkutucuydu” dedi.

ÇOCUK ARACI BABASINDAN İZİNSİZ ALMIŞ

Kazayı gören diğer esnaf Ahmet Yağmur, büyük bir fren sesi duyduktan sonra dışarı çıktığını belirterek, “Fren sesi duyduk, dışarı çıktık ve kazayı gördük. 6 aylık bebek ve anne-baba üç kişi bir tarafa savrulmuştu. Hemen 112’yi aradık. Sürücünün 14 yaşında olduğunu öğrendik. Trafikten men edilmiş sigortasız bir araçla, babasından izinsiz trafiğe çıkmış. Polisler geldi, çocuğu alıp götürdüler. Yaralılar hastaneye kaldırıldı” şeklinde konuştu.

Kazanın ardından, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.