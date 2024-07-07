14 yaşındaki tenisçiden büyük başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
14 yaşındaki tenisçiden büyük başarı

Özbekistanlı 14 yaşındaki tenisçi, Kazakistan'ın Çimkent şehrinde düzenlenen Uluslararası ATF 14&Under Turnuvası'nın A kategorisinde zafere ulaştı.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Cumhuriyet Olimpiyat Rezervleri Tenis Okulu öğrencilerinden Mahmudbek Beknazarov, finalde karşılaştığı Kazak rakibi Rodion Traigel'i mağlup ederek altın madalya sahibi oldu.

Beknazarov'un elde ettiği başarı, bir Özbek sporcunun Uluslararası ATF 14&Under Turnuvası'ndaki ilk olarak tarihe geçti.

Tarihi başarıdan sonra Özbek medyasına ufak bir demeç veren Beknazarov "Turnuva için çok çalıştım. Şu anda mutluluğumu tarif edemiyorum. Çalışmaya ve kazanmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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