14 yıldır Parkinson ile savaşıyordu ameliyatla sağlığına kavuştu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen beyin pili ameliyatlarına yeniden başlandı ve müjde geldi. Türkiye'de sayılı hastanelerde yapılabilen ameliyat, 38 yaşındaki Ali Şen'e başarıyla uygulandı.

Operasyonun ardından pil açılımı için hastaneye gelen Şen, ameliyatı yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Selahattin Biçer ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel tarafından tekrar muayene edildi. Herhangi bir yan etki görülmeyince hastanın pil açılımı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, şunları söyledi:

“Daha önce başka hastanelerde tedavi gören hastayı, semptomların kontrol altına alınamaması ve "diskinezi" adı verilen hareket bozukluklarının ortaya çıkması üzerine ileri evre tedaviler bakımından değerlendirdik. İki nöroloji uzmanı, bir psikiyatri hekimi ve bir beyin cerrahından oluşan ekibin incelemeleri sonucu ameliyat kararı aldık.

Bu ameliyatlar 2018-2020 yıllarında hastanemiz bünyesinde başarı ile gerçekleştiriliyordu. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ameliyatlara kasım ayı itibarıyla yeniden başladık. Bundan sonrasında ihtiyacı olan hastalarımıza ameliyatlar aktif bir şekilde yeniden yapılacaktır."

Ali Şen ise yaklaşık 14 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, “Sol bacağımda çok kasılma vardı, titremesinin önüne geçemiyordum. Titreme ilaçlar sayesinde zamanla azaldı ama bu kasılmalar yüzünden çok zor durumda kalıyordum. Nilüfer hoca sayesinde beyin pili operasyonu geçirdim. Kasılmalar yok derecesinde artık. Sabah kalktığımda donuk oluyordum, adım atamıyordum. Gün içinde kasılmalardan yürüyemiyordum. Çok fazla kasılmalar vardı. Ameliyat gayet iyi geçti. Şimdi daha iyiyim." Şeklinde duygularını dile getirdi.

AA