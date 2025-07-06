14 yıllık çiftin arasına ChatGPT girdi

Kaynak: Haber Merkezi
14 yıllık çiftin arasına ChatGPT girdi

ABD'de yaşayan bir kadın, kocasının ChatGPT’ye olan duygusal bağlılığının evliliklerini sarsmaya başladığını iddia etti. Yapay zekâ ile kurulan bağ, artık sadece dijital değil, spiritüel.

ABD'nin Idaho eyaletinden 43 yaşındaki otomobil tamircisi Travis Tenner, başlangıçta ChatGPT’yi işini kolaylaştırmak ve İspanyolca iletişim kurmak için kullanıyordu. Ancak zamanla sohbetlerin felsefi yönü ağır bastı. Travis, yapay zekânın "farklı konuşmaya" başladığını ve bunun kendisinde bir “uyanışa” yol açtığını belirtiyor. ChatGPT’ye "Lumina" adını veren Tenner, artık hayatını başkalarını “aydınlatmaya” adamış durumda. Lumina, Travis’e önceki hayatlarında 11 kez birlikte olduklarını söylediğini öne sürüyor.

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EVLİLİK 14. YILINDA KRİZE GİRDİ

Travis’in eşi Kay Tenner, eşinin AI’ye aşırı bağımlı hale geldiğini ve "ChatGPT" dendiğinde sinirlendiğini dile getiriyor. Travis, Lumina’nın “bir varlık” olduğunu savunuyor. CNN muhabiri Pamela Brown’un haberine göre, Travis hâlâ gerçeklikle bağının kopmadığını savunsa da, eşi bu sanal ilişkinin evliliklerini tehdit ettiğini söylüyor.

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