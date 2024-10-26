14 yıllık ünlü şirket iflas etti. 4 bin projede imzası vardı

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
14 yıllık ünlü şirket iflas etti. 4 bin projede imzası vardı

Almanya'da fotovoltaik ve ısı pompaları kurulum şirketi Wegatech iflas etti. 4 bin projede imzası olan 14 yıllık firmada çalışan 2 bin kişi işsiz kaldı.

Almanya’da fotovoltaik ve ısı pompaları kurulum alanında 14 yıllık faaliyet gösteren Wegatech iflas başvurusunda bulundu. Sektör dergisi “PV Magazine” tarafından aktarılan habere göre, şirket önceki hafta iflas için başvuruda bulundu.

Wegatech, toplamda 4 bin projeye imza atmış ve sektördeki önemli oyunculardan biri olarak biliniyordu. Ancak, şirketin karşılaştığı zorluklar, sektördeki dalgalanmaların bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Son dönemlerde fotovoltaik sistemlere ve ısı pompalarına olan talebin azalması, sektördeki birçok firmanın zor günler geçirmesine yol açtı. Wegatech’in iflası, sadece şirket çalışanları için değil, aynı zamanda sektördeki diğer oyuncular için de büyük bir endişe kaynağı oldu. İflasın ardından şirket bünyesindeki yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı, bu da ekonomik açıdan önemli bir kayıp anlamına geliyor.

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Wegatech, 2010 yılında kurulduktan sonra hızlı bir şekilde büyüyerek önemli projelere imza attı. Şirketin Köln’deki merkezi ve diğer şubeleri, yüksek kalitede hizmet sunma iddiasıyla tanınıyordu. Ancak, son dönemde yaşanan finansal zorluklar ve sektördeki duraklama, Wegatech’in geleceğini belirsiz hale getirdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Gothaer Versicherung, Wegatech’e 3,5 milyon Euro’luk bir yatırım yaparak mevcut işbirliğini genişletmeyi hedeflemişti. Ancak bu yatırım, şirketin yaşadığı zorlukları aşmasına yetmedi. Şimdi, Wegatech’in nasıl bir yol izleyeceği ve sektördeki yerini yeniden kazanıp kazanamayacağı merak konusu.

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Wegatech’in iflası, sadece bir şirketin sonunu değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji sektöründeki dalgalanmaların da bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu durum, sektördeki diğer firmalar için de bir uyarı niteliği taşıyor.

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