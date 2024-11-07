140 yıllık dünya devi iflasla boğuşuyor! Türkiye'de ürünleri kapış kapış satılıyor

Küresel batarya üretiminde rekabet giderek kızışırken, özellikle ABD ve Çin’in hızlı yatırımları karşısında Avrupa’nın köklü üreticilerinden Alman şirketi Varta, büyük bir mali sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. 140 yıllık bir geçmişe sahip olan Varta, yüksek borç yükü nedeniyle iflasın eşiğinde bulunuyor. Günümüzde akıllı telefonlardan dijital saatlere, kulaklık ve tabletlerden klavye, mouse gibi pek çok elektronik cihazda kullanılan bataryalar, günlük yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

Elektrikli ve hibrit araçların yükselişi ise batarya teknolojilerinin önemini daha da artırıyor. Çin ve ABD bu alanda öncü konumdayken, Türkiye de TOGG projesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çinli enerji devi Farasis Energy ile ortaklaşa kurulan Siro batarya şirketi sayesinde Türkiye, araç bataryalarından akıllı cihazlara geniş bir üretim yelpazesi sunmayı hedefliyor.

BORSA TARİHİNDE GÖRÜLEN EN BÜYÜK DÜŞÜŞLERDEN BİRİ

Varta, 600 milyon euroyu aşan borç yükü nedeniyle finansal zorluklar yaşıyor. Şirket, nakit sıkıntısı nedeniyle ödemelerde aksama problemleri ile gündeme gelirken, hisse değerleri dünya borsa tarihinde büyük çöküşlerden biri olarak bilinen 2008 krizinin bile altına düşmüş durumda.

Bir dönem Apple ile AirPods üretimi konusunda iş birliği yaparak yükselişe geçen Varta, Çinli üreticilerin düşük maliyetli üretim baskısı karşısında zorlanmaya başladı. Elektrikli araç bataryası geliştirme konusundaki Ar-Ge yatırımlarını karşılayamayan Alman devi, BYD ve CATL gibi Çinli rakiplerin hammadde tedarikindeki rekabetçi stratejilerine karşı direnç göstermekten zorlandı. Bu durum, Varta’nın pazar payını ciddi şekilde kaybetmesine neden olarak Alman markalarının da rekabet gücünü zayıflattı.

Dev şirket iflasını istedi. Kimse inanmadı yüzlerce çalışan işsiz kalacak