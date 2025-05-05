142 yıllık tekstil devi iflas etti. Onlarca ülkeye ihracat yapıyordu. 90 kişi işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
142 yıllık tekstil devi iflas etti. Onlarca ülkeye ihracat yapıyordu. 90 kişi işsiz kalacak

Almanya’nın Saksonya eyaletinde 142 yıllık Curt Bauer dokuma fabrikası iflas etti. Temmuz’da üretim duracak, 90 çalışan işsiz kalacak. Köklü firma, ekonomik zorluklara yenik düştü.

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Aue-Bad Schlema kentinde, 1882’den beri faaliyet gösteren Curt Bauer dokuma fabrikası, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Temmuz 2025’te üretimi tamamen durduracak olan fabrika, yaklaşık 90 çalışanıyla vedalaşacak.

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Lüks masa örtüleri, yatak çarşafları ve teknik tekstilleriyle dünya çapında tanınan firma, “Saksonya üretimi” etiketiyle kalite ve prestijin sembolüydü. Ancak artan maliyetler, rekabet baskısı ve yatırımcı eksikliği, bu köklü markanın sonunu getirdi.

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YÜZYILI AŞAN BİR MİRAS

Curt Bauer, 142 yıldır tekstil sektöründe adından söz ettiriyordu. Ore Dağları’nın tekstil geleneğini modern teknolojiyle harmanlayan fabrika, Jacquard dokuma makineleri ve elektronik apre tesisleriyle üretim yapıyordu.

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İnce masa örtülerinden elastik bantlı yatak çarşaflarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan firma, özellikle lüks segmentte güçlü bir yer edinmişti. Ürünleri, Avrupa’dan Asya’ya onlarca ülkeye ihraç ediliyordu.

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İflas yöneticisi Rüdiger Bauch, fabrikanın sürdürülebilir bir gelecek öngöremediğini belirtti. “Kontrollü bir kapanış sürecindeyiz. Kalan siparişler tamamlanıyor, ancak yeni bir başlangıç mümkün değil,” dedi.

Son yıllarda küresel tedarik zinciri sorunları, enerji maliyetlerindeki artış ve ucuz ithal ürünlerle rekabet, firmanın mali yapısını zorladı. Yatırımcı arayışları da sonuçsuz kalınca iflas kaçınılmaz oldu.

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BÜYÜK KAYIP

Kapanış, sadece iş kaybı değil, aynı zamanda duygusal bir yıkım anlamına geliyor. Birçok çalışan, aile büyüklerinden devraldıkları mesleği bu fabrikada sürdürüyordu. Aue-Bad Schlema’nın kimliğinde derin izler bırakan Curt Bauer, yerel halk için bir gurur kaynağıydı. Fabrikanın şehir merkezindeki mağazası, geçici olarak açık kalsa da, bu veda bölge için bir dönemin sonu.

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SON SİPARİŞLER ÜRETİMDE

Fabrikada hâlâ çalışan makineler, son siparişleri tamamlamak için işliyor. Ancak Temmuz’dan sonra üretim tamamen duracak. Çalışanların çoğu, yeni iş bulma umuduyla şimdiden arayışa başladı. Yerel yönetim, işten çıkarmaların bölge ekonomisine etkisini hafifletmek için destek programları üzerinde çalışıyor.

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