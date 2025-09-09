144 suç kayıtları vardı 300 bin TL’lik ziynet çaldılar

Vaka, 1 Ağustos günü İzmit’te gerçekleşti. Bir eve giren hırsızlar 300 bin TL tutarında ziynet eşyası aldı. Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Zanlılardan E.G. ve N.U., 1 Eylül’de Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. E.G.’nin 114, N.U.’nun ise 30 farklı sabıka kaydı olduğu saptandı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili aranan 3’üncü zanlı N.U. ise 7 Eylül’de İstanbul’un Pendik ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.U. da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.