1461 Trabzon'da 4. hafta bitmeden sürpriz ayrılık

2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon'da Teknik Direktör Ulaş Ulusan ile yollar ayrıldı.

1461 Trabzon'da 4. hafta bitmeden sürpriz ayrılık

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve geride kalan 3 karşılaşmada 4 puan alabilen 1461 Trabzon’un, Teknik Direktörü Ulaş Ulusan ile yollar ayrıldı. Trabzonspor’un yeni pilot takımı olan 1461 Trabzon’da, Hekimoğlu A.Ş bünyesi altında faaliyet gösterdiği 2018 yılından bugüne kadar geçen 6 yıllık süreç içerisinde, 7 teknik adam görev yapmış oldu.

2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon'da, bir ayrılık gelişmesi daha yaşanırken, ayrılık talebinin, Teknik Direktör Ulaş Ulusan'dan geldiği ve 1461 Trabzon yönetiminin de bu talebi onayladığı öğrenildi.

Yeni teknik adamın kim olacağı merak edilirken, bu görev için; ilk etapta İsmail Batur, Mustafa Reşit Akçay, Osman Kastan, İhsan Derelioğlu ve Mehmet Birinci’nin adının geçtiği duyumu alında. 1461 Trabzon, Trabzonspor’un pilot takımlarından biri olduğu için, teknik adamlık görevine de, Trabzon içinden bir ismin göreve getirilmesi bekleniyor.

Görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı açıklanan Ulaş Ulusan'ın ayrılık sonrası ise şunları söyledi:
“Yönetimimizin önünü açma adına bir istifa kararı aldım. Asla küskün ve kırgın değilim. Burada 10 aylık süre geçirdik. Bu süre zarfında benim için çok değerli olan Başkanımız Celil Hekimoğlu’na teşekkür ediyorum. Yine Başkanvekilimiz ve Futbol Şube Sorumlumuz Semih Hekimoğlu, yönetimimize, Sportif Direktörümüz Onur Çebi’ye, teknik heyete, futbolcularıma ve personele çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kulüp hedeflediği yerlere gelir. Her şeyden önemlisi Başkanımız Celil Hekimoğlu bu başarıyı hak ediyor. İnşallah istediği noktalarda olur.”

Trabzon temsilcisi 2. Lig ekibi 1461 Trabzon Futbol Kulübü’nde; bugüne kadar 7 teknik adam görev yaparken, görev yapan teknik adamların ortalama görev süreleri: 1 yıl olarak hesaplandı.

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