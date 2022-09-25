﻿148 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'daki zehirlenmelerin nedeni belli oldu

Bolu'da merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı’nda başlayan sudan dolayı zehirlenme vakalarının ardından bir kişi yaşamını yitirirken 148 kişide hastaneye kaldırılmıştı.

Kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edilen vatandaşlardan bazıları böbrek yetmezliği nedeniyle günlerce yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi.

VTEC BAKTERİSİNE RASTLANDI

Çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alınan bazı vatandaşların yapılan tetkiklerinde vücutlarında hayvansal atıklardan insana bulaşan VTEC bakterisine rastlandı.

BÖBREK YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Sığır ve koyunların bağırsaklarında bulunan VTEC bakterisinin karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve akut böbrek yetmezliğine neden olduğu, bakterinin sulara karışan hayvansal atıklar ya da bu atık sularla sulanan meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile insanlara bulaştığı belirlendi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Yeni bir bakterinin ortaya çıkmasının ardından köylülerin kullandığı suya bu bakterinin nasıl bulaştığının tespit edilmesi için uzman ekiplerin araştırma yapacağı öğrenildi.